Grande Fratello Vip, la confessione di Guenda Goria: "Lo abbiamo fatto di nascosto". Prego?

Ora parla Guenda Goria. E spunta un nuovo gossip: un flirt segretissimo, nascosto. Che ha lasciato tutti senza parole. La figlia di Maria Teresa Ruta (che è ancora nella casa in corsa come concorrente) racconta le cose come stanno svelando tutti i segreti della sua permanenza al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. “Massimiliano? Abbiamo avuto feeling. Ma non sarebbe nata nessuna storia, almeno non credo”, racconta. “Io avevo nel cuore Telemaco, questa è la verità. Credo che se Massimiliano avesse seguito il suo istinto, dico: sì. Tra noi c’era una forte attrazione, innegabile. C’era qualcosa tra noi. Ma per la situazione complessa, io poi l’ho stoppato e lui si è vendicato in modo banale nominandomi. Gran stratega dalle gambe corte”, continua. La sua storia, il rapporto tempestoso con i suoi genitori (Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria), ha tenuto banco nella casa. Una sorta di soap nella soap. Il Grande Fratello vip regala anche queste forti emozioni, che lasciano senza parole telespettatori e concorrenti.

