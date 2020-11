Maratona Enrico Mentana, il velenosissimo sfottò all'inviato negli Usa: "Sei sicuro di essere nel posto giusto?"

04 novembre 2020 a

a

a

La lunga notte della Maratona Mentana su La7 non è stata sufficiente per decretare un vincitore delle elezioni presidenziali americane, ma comunque non sono mancate le gag del direttore Enrico Mentana per alleggerire la tensione di un testa a testa serratissimo tra Donald Trump e Joe Biden. In particolare ha fatto sorridere il siparietto con Damiano Ficonieri, l’inviato a Delaware, quartier generale del candidato democratico: “Siamo all’aperto per motivi di coronavirus - ha spiegato - anche Biden parlerà in un grande spazio esterno”. “Ma tu hai esagerato - lo ha canzonato Mentana - non si vede anima viva! Ecco, adesso è passato uno…”. Ficonieri ha replicato così: “È esattamente così, ci sono parcheggi sterminati lasciati vuoti, la cautela è al massimo…”. Ma il direttore del Tg di La7 non si è fermato: “Sei sicuro di essere nel posto giusto? Speriamo di sì”.

Dopo 9 ore e mezza di diretta, questo (triste) finale: Trump-Biden, il crollo di Enrico Mentana | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.