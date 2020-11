Striscia la Notizia, sfottò a Giuseppe Conte e all'ennesimo Dpcm: "Cosa tiene in mano"

04 novembre 2020 a

a

a

Anche Striscia la Notizia prende in giro il premier Conte e l'ennesimo Dpcm firmato la notte scorsa dal Presidente del Consiglio. Sul profilo twitter del tg satirico creato da Antonio Ricci, viene pubblicata una foto "tarocca" del premier con in mano in numero 51 di una fantomatica tombola poggiata sul suo tavolo di lavoro. Un numero, il 51, che ironizza e prende in giro i tanti decreti che nelle ultime settimane Giuseppi ha dovuto firmare e poi spiegare agli italiani.

Nella foto, pubblicata da Striscia, è corredata da una inquietante didascalia in inglese: "To be continued". Proprio come nelle serie tv che finiscono spesso lasciando in sospeso la trama. Vecchio trucco per far crescere la curiosità ai telespettatori. Stavolta però gli italiani, anche secondo gli ultimi sondaggi, non sono più curiosi di avere a che fare con degli ulteriori Dpcm firmati dal premier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.