Grande Fratello Vip, sesso in lavatrice tra Adua Del Vesco e Dayane Mello? Brosio rischia la squalifica: "Se le vedo mi masturbo"

Una trappola tesa ai danni di Paolo Brosio. Al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco e Dayane Mello fanno uno scherzo al giornalista e simulano un rapporto sessuale. "Ma io se le vedo poi mi masturbo, meglio che non vedo", ha commentato Brosio a Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi che lo avevano informato su quanto stava accadendo nella 'lavatrice'. L'uscita di Brosio non è però piaciuta al pubblico tanto che in molti chiedono una squalifica dopo i numerosi scivoloni di cui si è macchiato.

"Puoi anche andartene a casa". Paolo Brosio brutalizzato ancora da Alfonso Signorini: un massacro continuo

Nella scorsa puntata del programma di Canale 5, Alfonso Signorini aveva rimproverato Brosio per aver pregato a voce alta di notte, disturbando gli altri inquilini della casa. Per tutta risposta il giornalista si era lamentato: "Ma perché mi ha detto quelle cose? Non mi meritavo quell’attacco". Non solo, perché Brosio è stato poi a un passo dalla qualifica a causa di una presunta bestemmia che avrebbe pronunciato. Insomma, il concorrente sta rischiando grosso.

