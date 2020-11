Striscia la Notizia, crisi di nervi al tg Mediaset: "Siamo sotto attacco". Strepitoso fuorionda: il raptus (e il finale di Paolo Liguori)

05 novembre 2020 a

a

a

Un curioso momento di televisione, sul quale ha puntato i fari Striscia la Notizia, nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 mercoledì 4 novembre. Un curioso momento di televisione che, suo malgrado, ha come protagonista Stefano Messina, conduttore del Tg4. Che succede? Succede che durante la conduzione del tiggì venga ripetutamente infastidito da una mosca. Ma non solo. Nel servizio, Striscia, fa notare come tutti "i tg di Mediaset sono sotto attacco". Già, perché incredibile ma vero, anche al TgCom, Dario Donato e Luca Rigoni, vengono infastiditi ripetutamente da alcune mosche che, alla fine, vanno a posarsi sulla testa di Paolo Liguori. Strano, ma vero.

Striscia, le mosche contro i tg Mediaset: il servizio

"Niente, è andato": alle 5 del mattino Vittorio Sgarbi ridotto così. Striscia, un video (molto) imbarazzante | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.