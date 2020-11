Otto e Mezzo, rovinoso fuorionda di De Benedetti: "No, che rompic***". Ce l'ha con Severgnini?

05 novembre 2020 a

Un fuorionda senza precedenti. Carlo De Benedetti, a sua insaputa, si lascia andare a un'uscita parecchio colorita. Teatro della gaffe è Otto e Mezzo dove l'ex patron di Repubblica era ospite per parlare del nuovo dpcm annunciato da Giuseppe Conte. Per l'occasione la conduttrice Lilli Gruber chiede all'imprenditore se è ancora convinto della necessità di nuove elezioni. Immediata la replica dell’editore di Domani , che in collegamento dalla sua abitazione esprime tutte le sue perplessità sulla composizione attuale del Parlamento.

Il referendum sul taglio dei parlamentari ha avuto esito positivo, motivo questo, per cui secondo De Benedetti le Camere così non sono rappresentative della situazione politica del Paese e, come tale, non adatte a eleggere un presidente della Repubblica che dura 7 anni. Finito il suo intervento, la Gruber dà la parola al giornalista del Corriere della Sera, Beppe Severgnini, ma all’improvviso nello studio risuona una frase dell’ingegnere: “No, che rompic***ioni”. Mistero però su chi si riferisse.

