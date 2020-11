All Togehter Now, Anna Tatangelo e l'impensabile bordata a Gigi D'Alessio in diretta: "Non come nel mio caso"

Francesco Fredella 05 novembre 2020 a

Occhi puntati su loro: Gigi D’Alessio e Anna Tantangelo. Da mesi, ormai gli storici ex sono sulle pagine della cronaca rosa. Durante l'ultima puntata della nuova edizione di All Together Now - condotta da Michelle Hunziker su Canale 5 - ritroviamo J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, appunto. E lei tira un colpo basso all’ex, Gigi D’Alessio. Durante l’esibizione dei concorrente, che cantano il brano, You’re the one that i want, la Tatangelo dice: “Vi auguro di continuare la musica insieme, non come nel mio caso…”. E la Rete s’infiamma. Il riferimento è chiarissimo alla storia con Gigi D’Alessio (che è stato anche partner professionale). Poi interviene la Hunziker: “Eh Allora”. Ma Anna puntualizza: “L’amore per la musica in una coppia anche io l’ho vissuto ed è una cosa bellissima”. Caso chiuso.

