Luisella Costamagna e Laura Ravetto, botta e risposta ad Agorà: "Non lo puoi sapere", "Torna a occuparti di cose serie"

Un duro botta e risposta tra Laura Ravetto e Luisella Costamagna. Teatro di scontro Agorà, il programma di Rai 3. Qui, nella puntata di venerdì 6 ottobre, la deputata di Forza Italia ha messo all'angolo la sottosegretaria del Movimento 5 Stelle, Laura Agea: "È inutile che parli di concordia - ha evidenziato la Ravetto - quando poi nessuno passa dal Parlamento". L'azzurra ha ricordato alla grillina che Giuseppe Conte e giallorossi si sono ben visti dal presentarsi alle Camere in vista dei dpcm. "Non si possono esporre le misure una volta che sono già state decise" è stato il discorso della deputata.

E a quel punto la conduttrice è giunta in soccorso della pentastellata in evidente difficoltà: "Eh, ma voi da opposizione avete votato due risoluzioni". Un numero talmente esiguo da mandare su tutte le furie la Ravetto che ha replicato senza mezzi termini: "Non se la cavano con solo due risoluzioni". E così la Costamagna, che non sapeva più a cosa arrampicarsi, l'ha sparata grossa: "Giusto, lei non può sapere delle risoluzioni dato che non era in Aula". Nulla di più falso, tanto che la Ravetto ha poi concluso la discussione zittendo la conduttrice una volta per tutte: "Io ero presente, lei torni a occuparsi di cose serie". Costamagna colpita e affondata.

