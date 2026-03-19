Agorà e il referendum: numeri che spaccano

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Agorà)

È vero che i dati Auditel sono neutri e non sono sondaggi, ma ci danno un polso della reattività dell’opinione pubblica a pochi giorni dal voto. Cominciamo col dire che Agorà nel mattino di Rai 3 grazie ai temi della giustizia e della guerra sta ottenendo risultati che da anni non si vedevano con una media del 6.5% di share nel mese di marzo e arrivando al 7%, proprio come lunedì con le ultime news dal fronte Medio Oriente, conseguenze sull’energia, sul greggio e sulla nostra politica interna, ma anche col confronto sul referendum per la giustizia tra esponenti del Sì e del No.