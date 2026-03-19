Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Agorà e il referendum: numeri che spaccano

giovedì 19 marzo 2026
Agorà e il referendum: numeri che spaccano

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Agorà)
È vero che i dati Auditel sono neutri e non sono sondaggi, ma ci danno un polso della reattività dell’opinione pubblica a pochi giorni dal voto. Cominciamo col dire che Agorà nel mattino di Rai 3 grazie ai temi della giustizia e della guerra sta ottenendo risultati che da anni non si vedevano con una media del 6.5% di share nel mese di marzo e arrivando al 7%, proprio come lunedì con le ultime news dal fronte Medio Oriente, conseguenze sull’energia, sul greggio e sulla nostra politica interna, ma anche col confronto sul referendum per la giustizia tra esponenti del Sì e del No. 

Italia 1, Final Destination è ormai un cult dell'horror

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Final Destination 5) Enn...

E, scavando nei voti, si nota come i favorevoli alla riforma che hanno sfilato davanti alle telecamere per rispondere alle domande di Roberto Inciocchi hanno sfondato soprattutto al Centro -Nord mentre al Sud va in scena un testa a testa. 

L’effetto traino del referendum si riflette pure sulle fiction “legali”: Guerrieri su Rai 1 vola con picchi del 25%, anche se in questo caso è l’avvocato a “controllare” l’amico giudice accusato di corruzione; lo stesso dicasi per la serie Avvocato Ligas, 1 milione di spettatori su Sky.

Super Partes, la politica funziona se spiegata bene

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi su Canale 5 CHI SALE (Super partes / Canale 5) Sup...
tag
agorà
rai 3

Pronto a tutto per il No Sigfrido Ranucci fa campagna coi cadaveri dei giudici ammazzati

Un mistero infinito Emanuela Orlandi, la carta del Sisde: lo scoop di Chi l'ha visto?

Lo stato delle cose Garlasco, da Massimo Giletti un faccia a faccia durissimo: la resa dei conti?

ti potrebbero interessare

Domenica In, guai per Teo Mammucari: dopo il caos dell'ultima puntata...

Domenica In, guai per Teo Mammucari: dopo il caos dell'ultima puntata...

Claudio Brigliadori
Affari Tuoi, Martina Miliddi travolta dalle critiche: "Disgustata"

Affari Tuoi, Martina Miliddi travolta dalle critiche: "Disgustata"

L'Eredità, errore degli autori? Cosa compare sullo schermo

L'Eredità, errore degli autori? Cosa compare sullo schermo

La Pennicanza, stoccata di Fiorello ad Amadeus: "Ritirati!"

La Pennicanza, stoccata di Fiorello ad Amadeus: "Ritirati!"

Redazione