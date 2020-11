Tale e Quale Show, Carlo Conti telefona dall'ospedale: “Cos'è riuscito a dire in due minuti, nonostante la voce affaticata”

06 novembre 2020 a

Carlo Conti è ricoverato in ospedale dopo un lieve peggioramento delle condizioni a causa della positività al Covid. Il conduttore di RaiUno sta bene ed è monitorato dai medici, anche se presenta ancora dei sintomi riconducibili alla malattia. Nonostante ciò non è mancata una sua telefonata in diretta su RaiUno, per l’introduzione della nuova puntata di Tale e Quale Show. Un intervento che è stato molto apprezzato dal pubblico, che sui social ha sottolineato lo sforzo ammirevole del conduttore: “In due minuti di telefonata - si legge in un tweet popolare sotto l’hashtag #taleequaleshow - Carlo Conti ha ricordato Gigi Proietti, salutato l’ospite, i giurati e i concorrenti e ha ricordato il 45521 per la ricerca Airc. Il tutto ricoverato in ospedale e con voce affaticata. Chapeau”.

