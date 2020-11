Tale e quale show, Renato Zero a sorpresa in studio: "Mascalzone". Con Brignano è caos sul palco

07 novembre 2020 a

"Sei un mascalzone". Renato Zero fa il suo ingresso a sorpresa in studio a Tale e quale show subito dopo l'esibizione di Pago e Agostino Penna, entrambi impegnati nella sua imitazione. Sul palco, situazione grottesca con tre "Zeri" contemporaneamente davanti alle telecamere, senza contare Giorgio Panariello in giuria, famosissimo per la sua versione clamorosa del cantautore romano. "Quanti soldi mi hai fatto spendere per parrucche", ha scherzato con Renato l'attore toscano.



L'altro giudice Enrico Brignano, venerdì sera in versione presentatore insieme a Panariello e Loretta Goggi a causa dell'assenza di Carlo Conti, ricoverato in ospedale per coronavirus, vedendo Zero, Pago e Penna l'uno accanto all'altro ha provocato l'originale: "Non sei molto somigliante", a cui Renato ha reagito con un ironico "mascalzone". Momento clou della serata l'esibizione in coro de I migliori anni della nostra vita. Applausi.

