Paolo Brosio, cosa gli esce di bocca al GF Vip: “Come facevano i tedeschi ad Auschwitz”, la battuta sul gas

Paolo Brosio si è fatto sfuggire qualche parola di troppo al Grande Fratello Vip, ancora una volta. E dire che soltanto qualche ora fa Alfonso Signorini aveva rivolto un appello a tutti i concorrenti del reality di esprimere le loro opinioni utilizzando però un linguaggio consono alla sensibilità dei telespettatori. In questo pomeriggio, però, Brosio ha commesso uno scivolone pesante quando ha sentito il rumore della tendina e ha fatto una battuta tutt’altro che divertente: “Pensavo che fosse gas… tipo il gas della verità, quello dove cominci a raccontare tutto”. Poi la pausa e l’aggiunta sconcertante: “Come facevano i tedeschi ad Auschwitz”. Elisabetta Gregoraci che era in stanza con lui non lo ha degnato di uno sguardo e sui social il video ha subito iniziato a circolare, diventando virale: dopo l’ennesima uscita infelice, Brosio potrebbe essere fortemente a rischio nella prossima puntata di lunedì 9 novembre.

