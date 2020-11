Elisabetta Gregoraci, a Mattino 5: "Fotografate la targa del pilota Coletti", conferma clamorosa sulla loro relazione

09 novembre 2020 a

Ormai il gossip su Elisabetta Gregoraci è fuori controllo, ma c’era da aspettarselo nel momento in cui ha scelto di partecipare al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. A Mattino 5 in diretta da Federica Panicucci sono emersi nuovi dettagli sulla presunta relazione che la Gregoraci avrebbe fuori dalla casa di Cinecittà: “Invito i paparazzi a fotografare la targa di quella Porsche, la troveranno molto interessante”, ha dichiarato Riccardo Signoretti. Il direttore del settimanale Nuovo ha fatto riferimento all’auto di Stefano Coletti, pilota di Montecarlo che sarebbe l’uomo fuori dalla casa di Elisabetta. La Panicucci ha incalzato Signoretti per saperne di più, ma è stata Arianna David a sganciare la bomba: “Sembrerebbe che sulla targa ci sia scritto il nome di lei, Elisabetta”. “Ma nella targa?”, ha ripetuto incredula la conduttrice, che poi ha aggiunto: “Ma perché non dirlo se fosse davvero impegnata?”.

