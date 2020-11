Oggi è un altro giorno, Elisa Isoardi impensabile: "Con Matteo Salvini? Non ricordo niente, andata come andata"

09 novembre 2020 a

a

a

Da (un tempo) quasi first lady Elisa Isoardi è stata chiamata da Serena Bortone per commentare le elezioni americane. Nella puntata del 9 novembre di Oggi è un altro giorno, l'ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha rotto il silenzio su Matteo Salvini. I due, fidanzati quando il leader della Lega presiedeva il Viminale, si sono ormai lasciati ma il ricordo rimane. "Mi viene in mente l'arrivo - esordisce la Isoardi durante il programma di Rai 1 -. Lui è diventato Ministro dell’Interno e poi è andata com’è andata".

"Ho sentito il medico". Elisa Isoardi stravolge Ballando all'ultimo secondo: l'unica speranza per lei e Todaro

L'ex concorrente di Ballando con le Stelle, ora fuori gioco per la tendinite, ha ammesso di non poter spiegare come sia la vita da first lady. Nonostante la sua storia con Salvini (all'epoca vicepremier), la Isoardi ha rivelato di non ricordare "praticamente niente, perché non sono riuscita a salire a Palazzo". E ancora: “Non ho mai fatto la vita da first lady, ma deve essere complicata”, ha concluso senza andare oltre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.