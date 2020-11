Grande Fratello Vip, la confessione molto spinta di Paolo Brosio: "Sì, ho quella malattia". Gelo su Canale 5

09 novembre 2020 a

"Ho la malattia delle donne". A fare questa rivelazione è Paolo Brosio che si è confessato nella casa del Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - con la contessa Patrizia De Blanck. Quest'ultima, infatti, ha detto in confidenza a Brosio che il suo primo marito ha sofferto di ludopatia, la malattia del gioco, e il giornalista, di tutta risposta, ha sorriso e ha raccontato senza peli sulla lingua di avere anche lui una malattia, quella "delle donne". Una confessione che stride con la fede da lui ostentata in qualsiasi circostanza e che non ha fatto troppo piacere alla sua giovane fidanzata Maria Laura De Vitis. Intanto, però, il concorrente rischia di essere squalificato dal reality per un altro motivo, un’uscita infelice sul campo di concentramento di Auschwitz. Forte l'indignazione da parte del pubblico a casa, che sui social ha già chiesto ai produttori del programma di prendere seri provvedimenti.

