Striscia la Notizia, "i Beatles non erano inglesi. Ma del Sud": l'ultima inquietante teoria negazionista, "fuori la verità"

Di questi tempi, con la pandemia e il coronavirus che non ci lasciano tregua, teorie complottiste e negazioniste impazzano. Discreti deliri. Ma, forse, seppur più pericolosi, meno folli della teoria del complotto di cui ha dato conto Striscia la Notizia nel corso della puntata del tg satirico trasmessa su Canale 5 lunedì 10 novembre. Già, perché la redazione di Antonio Ricci ha dedicato un servizio, realizzato da Roberto Lipari, a un caso, come dire, peculiare: c'è infatti chi sostiene che i Beatles, i mitici Fab Four di Liverpool, non fossero inglesi. Bensì meridionali. "Ecco la nuova incredibile teoria negazionista che Roberto Lipari ha deciso di diffondere. Il nostro inviato è riuscito persino a trovare dei cittadini disposti a firmare la sua petizione per far sì che la verità venga a galla e addirittura un testimonial d'eccezione, Peppino Di Capri", fanno sapere da Striscia. Si tratta, ovviamente, di un divertentissimo sketch.

Striscia, "i Beatles erano meridionali": il video sulla teoria negazionista

