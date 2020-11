Andrea Iannone al Grande Fratello Vip dopo la squalifica per doping: la proposta ‘indecente' di Signorini

10 novembre 2020 a

Andrea Iannone è stato squalificato per quattro anni per doping. Il pilota, che ormai sembra destinato al ritiro dalla MotoGp, era risultato positivo ad un controllo svolto dopo una gara in Malesia ed era stato sospeso per 18 mesi lo scorso 31 marzo dalla corte disciplinare internazionale, ma i giudici del Tas hanno deciso di infliggere all’ex pilota Aprilia la condanna più dura. A questo punto si vocifera che Iannone potrebbe consolarsi con una proposta ‘indecente’ proveniente dal Grande Fratello Vip, che è alla ricerca di nuovi concorrenti: “È arrivata la notizia della sua squalifica a quattro anni per doping… quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del GF Vip”, ha dichiarato Alfonso Signorini a Casa Chi. A dicembre, infatti, entreranno altri nove concorrenti, ma il direttore di Chi potrebbe decidere di non bruciarsi subito Iannone e tenerselo per la prossima edizione (sempre se lui è d’accordo). Di certo c’è che un suo ingresso in corsa sarebbe un bel colpo di scena e avrebbe una forte eco mediatica che potrebbe generare un ulteriore incremento negli ascolti, già di per sé ottimi.

