Grande Fratello Vip, Alba Parietti massacra Antonella Elia in pubblica piazza: "Spietata bambina vecchia"

Alba Parietti e Francesco Oppini hanno regalato un bel momento di televisione nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in cui Alfonso Signorini è stato abile a combinare un bel confronto tra madre e figlio. Fa però ancora discutere lo scontro tra la Parietti e Antonella Elia, con quest’ultima che aveva criticato Oppini duramente e a più riprese. “Posso diventare spietata e cattiva ma solo per ritorsione”, ha dichiarato la Parietti in un’intervista a La Stampa, paragonando poi l’opinionista del GF Vip “a Baby Jane, una spietata bambina vecchia”. Ovviamente si è parlato anche dello scivolone di Oppini sulle donne, che la madre ha condannato fin da subito, tuttavia sottolineando che può capitare di fare degli errori quando si passano 24 ore al giorno con gli amici. Infine la Parietti non ha risparmiato un’altra stoccata alla Elia: “Ne ha dette di peggio sulle donne. Come quando ha dato della gatta in calore a Elisabetta Gregoraci”.

