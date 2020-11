Storie Italiane, tutto l'orgoglio di Massimo Boldi: "Se faccio il figlio di Christian De Sica..."

11 novembre 2020 a

Non chiamatelo anziano. Cipollino, alias Massimo Boldi, non ci sta e a Storie italiane - il programma di Eleonora Daniele su Rai 1 - mette le cose in chiaro. “Non sono anziano. Credo che ognuno abbia l’età che ha – racconta–, non quella anagrafica, mi sento un ragazzo e ti spiego perché: faccio una professione che mi porta ad avere un pubblico giovane; mi devi spiegare perché i bambini di 5, 6 o 10 anni, tutti quelli di quella generazione, diventano pazzi per il personaggio Cipollino. Io sono giovane – ribadisce – ho terminato quest’estate il film di Natale con De Sica, in cui faccio addirittura il figlio di De Sica, per dire, come posso fare il figlio di un settantenne se non ho l’energia per ricoprire questo ruolo? Io non ho paura – aggiunge – ho anche tante amicizie molto più giovani, ti tiene giovane”. Boldi ha da poco concluso le riprese del film Natale su Marte in coppia con Christian De Sica. “Si chiama Natale su marte e sarà protratto nel 2050: fra 40 anni non si saprà più dove andare in vacanza, tutti su Marte”. Nella pellicola, come detto, Boldi interpreta il figlio di De Sica.

