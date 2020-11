Caduta Libera, clamoroso taglio alla puntata di Gerry Scotti: lo strano caso per i 40 anni di Canale 5

12 novembre 2020 a

Ieri, mercoledì 11 novembre, Canale 5 ha compiuto 40 anni. Era prevista una serata speciale, di celebrazioni e festa, che però la rete - secondo quanto riporta Blogo - ha preferito evitare, in segno di rispetto per la drammatica emergenza-coronavirus in corso. Già, Canale 5 iniziò a trasmettere a livello nazionale l'11 novembre del 1980. Niente festa però. Eccezion fatta per Caduta Libera di Gerry Scotti. Già, perché la puntata trasmessa ieri sera era stata registrata al termine di settembre. Puntata particolare: moltissime domande ai concorrenti riguardavano i programmi e i conduttori che hanno fatto la storia della rete. Si è parlato di Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, Corrado, Pippo Baudo, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, ovviamente anche di Gerry Scotti. Già, era una puntata speciale, confezionata proprio per celebrare il quarantennale. A confermarlo, anche alcuni tagli fatti in fase di montaggio: per esempio, è sparita l'introduzione di Scotti col campione in carica dal backstage, in cui probabilmente si faceva cenno alla puntata speciale. Insomma, ha prevalso la sobrietà.

