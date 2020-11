Daniela Santanchè contro l'ipotesi di Gino Strada in Calabria: "Trombati a caccia di poltrone. Abbiamo bisogno di gente capace"

12 novembre 2020 a

La possibilità che sia Gino Strada a ricoprire il ruolo di commissario per la Sanità in Calabria non piace a Daniela Santanchè. La senatrice di Fratelli d'Italia, ospite a L'Aria che Tira su La7, si è lamentata: "Perché devono sempre portarla sull'ideologia, sullo scontro politico? Io credo che la Calabria abbia bisogno di qualcuno di capace, di autorevole". Quando la padrona di casa, Myrta Merlino, le ha fatto notare che Strada è comunque una figura rilevante, la Santanchè ha risposto: "Ha fatto sicuramente cose importanti, ma noi crediamo che non sia la persona giusta". Secondo l'ospite, infatti, è difficile adesso avere fiducia nell'esecutivo e nelle sue scelte, soprattutto dopo gli episodi che hanno coinvolto l'ex commissario Saverio Cotticelli e l'attuale Giuseppe Zuccatelli: "Quello che è successo è vergognoso, fa perdere autorevolezza alle istituzioni in un momento drammatico. Purtroppo oggi si pagano gli errori gravi che ha fatto questo governo. Non abbiamo molta fiducia su come il governo sceglie i suoi uomini, forse sono trombati e hanno bisogno di poltrone".

