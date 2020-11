Striscia la Notizia, "sono stata usata da Franco Di Mare": parla Sonia Grey, per il direttore di Rai 3 si mette malissimo

12 novembre 2020 a

Striscia la Notizia torna a parlare di Franco Di Mare. Dopo i due Tapiri consegnati al direttore di Rai 3 dopo l'esclusione di Mauro Corona da CartaBianca, ecco che Valerio Staffelli ci riprova. Questa volta il tg satirico di Antonio Ricci ha raggiunto Sonia Grey, una delle protagoniste di questa vicenda. Il programma di Canale 5 infatti ha accusato Di Mare di alcuni presunti doppi sensi e occhiatine maldestre risalenti a tanti anni fa nei confronti della Grey, quando conducevano assieme Unomattina. Per gli autori si tratterebbe di un’incoerenza visto che Franco ha chiarito di aver cacciato Corona per via delle dichiarazioni offensive usate nei confronti del genere femminile dopo aver dato a Bianca Berlinguer della "gallina".

Le allusioni di Striscia la Notizia hanno infastidito il direttore di Rai 3 che si è sfogato con un post su Facebook. Tra i tanti commenti anche quello della Grey, che subito ha contattato Staffelli indignata. "Non ho fatto alcun post a difesa di Di Mare - ha raccontato -. Io il servizio di Striscia non l’avevo nemmeno visto, ho solo lasciato un commento sulla sua pagina perché lui mi ha chiesto il favore di farlo! Sono dispiaciuta perché sono stata usata e mi dissocio dalla strumentalizzazione che è stata fatta”. Insomma, Di Mare ha chiesto esplicitamente aiuto alla Grey, senza però che lei sapesse quanto realmente accaduto.

