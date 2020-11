Coronavirus, Angelo Vescovi a Stasera Italia: "Scoperto uno spray nasale che protegge al 100 per cento"

12 novembre 2020 a

a

a

Una novità senza precedenti. A Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli su Rete Quattro, c'è anche il biologo Angelo Vescovi. È lui a portare in studio l'ultima scoperta per fermare il coronavirus: uno spray. "Questa notizia non è ancora uscita, ma la Columbia University ha inventato questo spray e funziona spruzzandolo nel naso. Funziona sul virus e non sull'ospite".

"Non ci scommetto una lira". Lockdown, informazioni riservate: l'inquietante rivelazione di Andrea Crisanti

A precisare come agisce il Covid-19 è la conduttrice che interviene: "Spieghiamo bene che il virus entra dal naso principalmente". "Sì, proprio così - prosegue Vescovi -. In ogni caso il costo sarà basso e impedisce al Covid di entrare e proteggere al 100 per cento". Al momento manca però l'approvazione, anche se il biologo promette che arriverà presto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.