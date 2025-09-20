Forum, Palombelli col turbo: ecco chi "traina" il programma

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Forum / Canale 5)

Forum è uno dei format più identitari nonché il più longevo di Mediaset. Ideato da Italo Felici, fu trasmesso la prima volta il 29 settembre 1985 su Canale 5, condotto da Catherine Spaak. Dopo 3 anni passò a Rita dalla Chiesa che lo guidò fino al 1997, anno in cui subentrò Paola Perego, per poi riprenderlo dal 2003 al 2013, quando arrivò Barbara Palombelli.

Già con Dalla Chiesa era diventato uno dei contenitori più popolari della tv e il cambio con Palombelli non ha determinato cali di ascolto. Mercoledì Forum ha toccato il 21% di share con 1.343.000 spettatori medi. Tema del dibattimento era la vendita di una casa, in cui vivevano due ex coniugi, da parte dell’ex marito alla nuova compagna.