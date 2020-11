Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta: "Deve ridare i soldi del cachet", clamorosa voce sugli "scheletri nel cassetto"

13 novembre 2020 a

“Maria Teresa Ruta dovrebbe dare indietro i soldi del cachet perché, grazie al Grande Fratello Vip, ha risolto tutte le sue questioni famigliari”. Pupo ha scelto una battuta sull’ultimo numero del settimanale Chi per dare un giudizio su una delle concorrenti più amate di questa edizione del reality condotta da Alfonso Signorini. Ovviamente l’opinionista si riferiva al fatto che la Ruta è stata al centro di diverse puntate per via della sua vita privata, che mano a mano è uscita fuori: dalle violenze subite in passato al difficile rapporto con i figli e l’ex marito Amedeo Goria. “Secondo me ha ancora altre storie, non dico scheletri, nel cassetto da tirare fuori”, ha aggiunto maliziosamente Pupo, che quindi crede che la Ruta farà ancora parlare di sé da qui alla fine del GF Vip.

