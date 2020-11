Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma umilia Enock Balotelli: "Sfigato, mi ha chiamato alle sei di mattina. Ecco i messaggi"

Francesco Fredella 14 novembre 2020 a

Selvaggia Roma fa tremare il Grande Fratello Vip. Dopo Pierpaolo Pretelli attacca Enock Baruwah, fratello di Mario Balotelli. La ex di Chiofalo (che tra l’altro tanto vip non è affatto) sembra avere le idee ben chiare e dice al reality di Canale 5 che il fratello di Balotelli ci ha provato con lei. “Alle sei di mattina mi hai chiamato, sei uno sfigato. Ho i messaggi”, urla. Ed Enock resta senza parole. Smentisce tutto categoricamente. I due si sarebbero incontrati in discoteca e - secondo la Roma - ci sarebbe stato un bacio. In quel periodo Enock era fidanzato. Ma lui nega tutto.

Secondo Enock - che ricorda quella serata - non c’è stato nulla di quanto racconta la Roma. Nella notte, dopo la puntata, scoppiano le scintille. Lei urla, lui nega. E il popolo di Mediaset extra si gode lo spettacolo con pop corn e patatine. Il flirt clandestino resta un mistero.

