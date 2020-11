CartaBianca, il cupo timore di Bianca Berlinguer: "Coronavirus e vaccini, possiamo credere a questa roba?"

14 novembre 2020 a

Tutti i dubbi di Bianca Berlinguer, nel lancio in vista della puntata di CartaBianca di martedì prossimo su Rai 3. A dominare la trasmissione sarà sempre, e ovviamente, il coronavirus. E la giornalista si interroga: "Mentre si moltiplicano restrizioni e chiusure la curva dei contagi non rallenta. Il nostro paese si fa sempre meno giallo e sempre più rosso e arancione. Possiamo davvero sperare nel vaccino? Dobbiamo credere a chi ci annuncia la prima somministrazione per l'inizio del 2021?", conclude Bianca Berlinguer, per poi rinnovare l'appuntamento con il pubblico. Insomma, si nota un pizzico di - comprensibile - scetticismo: sui vaccini molti annunci, anche troppi. Ma in verità, ad oggi, abbiamo ancora pochissime certezze.

