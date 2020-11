Striscia la Notizia, video da censura al Gf Vip: Oppini sdraiato, lei gli lecca via la cioccolata dall'ombelico

14 novembre 2020 a

Il peggio della televisione che forse ci eravamo persi nel corso della settimana ce lo ripropone una sempre attentissima Striscia la Notizia. Si tratta della rubrica I Nuovi Mostri, dedicata al meglio del peggio visto in tv negli ultimi sette giorni, trasmessa nell'edizione del tg satirico di Canale 5 venerdì 13 novembre. Si spazia da Pierpoalo Sileri che svela come suo figlio di 16 mesi lo chiami "cacca" a Mario Giordano, passando per Fedez ed Elettra Lamborghini. Ma all'ottavo posto ecco uno dei momenti più spiazzanti, siamo al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. "Al Gf Vip - spiega la voce fuori campo di Striscia - i concorrenti alle prese con dei giochi hot". E dunque ecco Francesco Oppini, sdraiato a terra, con della cioccolata nell'ombelico. Il gioco? Togliere la cioccolata. E così ecco che, tra gli altri, Maria Teresa Ruta si piega su di lui e inizia a leccare il cioccolato nell'ombelico. Davvero trash.

Striscia, I nuovi mostri: ecco il servizio

