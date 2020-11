Otto e Mezzo, Luca Telese sul vaccino: “Prodotto da due figli di immigrati turchi, ai razzisti diamolo per ultimi”

14 novembre 2020 a

a

a

“Il vaccino Biontech è stato messo a punto da due figli di immigrati turchi. Mi farebbe piacere che i razzisti della domenica e quelli che ‘restino a casa loro’ vengano vaccinati per ultimi”. Sta facendo discutere questa frase di Luca Telese, che a Otto e Mezzo ha voluto porre l’accento sul fatto che il tanto osannato vaccino è stato prodotto da una società gestita da due figli di migranti che è stata poi comprata dal colosso americano Pfizer. Si chiamano Ugur Sahin e Oezlem Tuereci, sono marito e moglie, entrambi turchi che vivono in Germania ormai da decenni: potrebbero passare alla storia per aver realizzato il vaccino decisivo contro il Covid, ma già adesso non sono proprio due persone qualsiasi, basti pensare che Sahin è oggi nella lista dei 100 uomini più ricchi della Germania con un patrimonio di 2,4 miliardi di euro. E pensare che è arrivato dalla Turchia quando aveva soli quattro anni e non aveva altro che la madre: una storia che Telese in diretta da Lilli Gruber ha definito un “grande miracolo”.

"Finalmente buone notizie". Capito Fabio Fazio? Chi riporta in tv (dopo due mesi): colpo grosso sul Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.