Ballando con le Stelle, disastro sul palco: Alessandra Mussolini colpisce Maykel. Quando la Carlucci ferma la diretta... mamma mia

Volente o nolente, Alessandra Mussolini è sempre al centro di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Tra svenimenti, liti, colpi di scena si parla sempre di lei. E la puntata in onda su Rai 1 sabato 14 novembre non fa eccezione. Infatti, la Duciona questa volta ha colpito involontariamente il suo partner di ballo, Maykel Fonts. Mentre stavano effettuando una presa, infatti, la Mussolini ha sbagliato movimento e si è scontrato con il ballerino cubano: la mano lo ha colpito in pieno volto. Un colpo durissimo, come si comprendeva benissimo dall'espressione di Fonts, il quale stoicamente non ha abbandonato il palco, proseguendo il balletto. E quando la Carlucci ha interrotto la performance per fare una sorpresa alla Duciona, con l'ingresso in studio del figlio Romano, ecco che Fonts ha subito abbandonato la pista per correre dietro le quinte dal medico, a ricevere assistenza. Già, si era fatto male. "Alessandra, hai quasi ammazzato Maykel", ha sintetizzato Carolyn Smith. "Si è fatto male", ha confermato la Duciona.

