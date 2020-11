Non è l'Arena, Massimo Giletti sotto-choc per la testimonianza sul coronavirus di Ettore: "Un calvario"

15 novembre 2020 a

Una testimonianza da brividi quella mandata in onda da Massimo Giletti su La7 nella puntata di domenica 15 novembre di Non è l'Arena. La testimonianza è quella di Ettore, un uomo che da Napoli, come dice il conduttore "sta vivendo un calvario". "Cosa non ha funzionato - spiega l'uomo positivo al coronavirus e bisognoso di ossigeno - il medico di base non è mai venuto a visitarmi, non è mai stato applicato il protocollo. Sta funzionando l'ossigeno".

Ettore, nel filmato mandato a Giletti, ringrazia la moglie: "L'Usca è sempre presente, ma tutto questo è grazie a mia moglie che ha usato i suoi contatti per aiutarmi". Infine il messaggio: "Ci si può curare anche a casa, ma senza ossigeno si muore".

