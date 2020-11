Barbara D'Urso, il Live con picchi di share al 28%: coronavirus, sfere e Stefano D'Orazio, la ricetta del trionfo

Francesco Fredella 16 novembre 2020 a

Una puntata entusiasmante. Piena di contenuti. Ricca di emozioni. Live Non è la D’Urso, lo show della domenica sera, vola di nuovo e si aggiudica il primo posto: il talk più seguito è quello condotto da Barbarella. Una prima parte sul coronavirus e poi l’intrattenimento, tra scoop e sfere. Agguerritissime. Così lo share vola con picchi del 28% di share e quasi 4 milioni di spettatori. I contatti sui social schizzano a 10 milioni. Anche guardando la media di tutto il programma, la D’Urso con il 14% di share supera Fabio Fazio (inchiodato all’ 11.8%-10.1%,) e Massimo Giletti (al 5.3%-7.3%). Una vera domenica da leoni per Barbarella che sui social commenta: “Siamo davvero felici di tenervi compagnia con l’informazione, ospiti autorevoli e poi farvi sorridere un po’”.



La puntata di ieri di Live è stata sicuramente commovente per un Drive in insolito. In studio sono arrivati Dodi Battaglia, Riccardo Fogli ed Emanuela Folliero per ricordare Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh scomparso di recente. Video e fotografie inedite. Un vero tuffo al cuore. Un ricordo che è stato un vero regalo a tutti i fan della band italiana.

