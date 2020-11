Striscia la notizia ha trovato il sosia italiano di Joe Biden: "Famosissimo e strabiliante". Un video sconvolgente

17 novembre 2020 a

L'insospettabile sosia italiano di Joe Biden. Se la nuova First lady americana Jill ha origini siciliane (suo nonno, di cognome Giacoppo, partì per gli Usa 120 anni fa e una sua lontana cugina abita ancora nel nostro Paese), Striscia la notizia è riuscita a rintracciare un clamoroso legame tra lo sfidante vittorioso di Donald Trump e il Belpaese.



Striscia la notizia e il clamoroso sosia italiano di Joe Biden: guarda qui il video completo



C'è l'imbarazzo della scelta: Ennio, stagionato cavaliere del Trono Over di Uomini e donne che ha incrociato i suoi destini con Gemma Galgani. E poi Teo Teocoli e infine "il sosia più strabiliante di mister Biden", il Trap: sì, Giovanni Trapattoni da Cusano Milanino, mitico allenatore di Juventus, Inter e Nazionale. "Lui e Biden la pensano allo stesso modo su Trump - scherzano Ficarra e Picone - Strunz!".

