Detto Fatto, Bianca Guaccero interrompe il silenzio sulla rivalità con Caterina Balivo: “Scritto di tutto, come stanno davvero le cose”

17 novembre 2020

“È stato scritto qualsiasi cosa su questo mio arrivo postumo a Caterina Balivo, che io devo ringraziare perché mi ha lasciato il testimone di questo programma meraviglioso e di questa squadra meravigliosa”. Così Bianca Guaccero è intervenuta durante la puntata di oggi di Detto Fatto per provare a mettere a tacere una volta per tutte le malelingue su una presunta rivalità con la collega napoletana. “Sono entrata in punta di piedi rispettando chi aveva creato il programma a sua immagine e somiglianza per sei anni”, ha spiegato la Guaccero che aveva sempre evitato di parlare di questo paragone con la Balivo, ma stavolta ha deciso di chiarire la faccenda. “Essendo però incosciente - ha aggiunto - ho portato qui tutto quello che sapevo fare, cantare, ballare e fare sketch. Mai avrei pensato nella vita di poter condurre un programma per tutti questi giorni, è un sogno che si è realizzato”.

