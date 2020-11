Pier Luigi Bersani a DiMartedì: "Ma sei scemo?". Lo provocano sul "negazionista" Zuccatelli, lui perde il controllo

18 novembre 2020 a

"Lei ha mai incontrato un negazionista?". Giovanni Floris incalza e Pier Luigi Bersani va fuori giri a DiMartedì. "Eh?", replica stranito l'ex segretario del Pd, oggi LeU. "Zuccatelli, suo compagno di partito!", lo provoca Marco Damilano. Il direttore dell'Espresso fa riferimento all'ormai ex commissario alla Sanità della regione Calabria, costretto a dimettersi per un video, clamoroso, in cui assicurava che la mascherina non serve a proteggersi dal coronavirus.







"Zuccatelli appartiene a quella generazione splendida che ha fatto la sanità in Emilia Romagna - si arrampica sugli specchi Bersani -, non è un negazionista. Poi gli è scappata la frizione, si è rovinato lui". "Cosa direbbe a un negazionista?", arriva sul punto Floris. "Ma sei scemo?". Pubblicità.

