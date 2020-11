Calabria, Simona Malpezzi del Pd a Coffee Break: la sconcertante risposta sull'ultimo commissario, "tanto ci provano sempre"

18 novembre 2020 a

In Calabria e in tutta Italia, la nomina di tre commissari alla Sanità in dieci giorni ha creato sconcerto. La sottosegretaria Simona Malpezzi del Pd, ospite a Coffe break su La7, ha provato a difendere la scelta dell'ultimo candidato, Eugenio Gaudio, parlando del suo curriculum e della sua passata esperienza come rettore della Sapienza, uno degli atenei più importanti d'Europa. Poi, riferendosi a Nino Spirlì, ha aggiunto: "Mi dispiace che il presidente della Calabria strumentalizzi la situazione". A quel punto è intervenuto il conduttore, Andrea Pancani, che alla dem ha chiesto: "E' possibile pensare ad un commissario per la Sanità in Calabria che non vada bene o non vada a genio a quello che oggi è il presidente della Calabria? Forse le istituzioni e il governatore si dovrebbero parlare al di là dei colori politici". Un dubbio lecito insomma. Ma la Malpezzi ha messo le mani avanti, affermando che le opposizioni provano sempre a mettere in difficoltà il governo.

