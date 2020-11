Striscia la notizia, Luciana Littizzetto e il punto più basso di Che tempo che fa: "Acchiappa la cacca", il gelo di Fabio Fazio

18 novembre 2020 a

"Acchiappa la cacca". Risate sguaiate a Che tempo che fa, e il momento trash di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio non sfugge a Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci inserisce a buon diritto il siparietto (comico?) dell'ultima puntata dello show di Raitre nella sua classifica settimanale dei "Nuovi mostri". In pochi secondi, è subito chiaro perché. La Littizzetto mostra a un imbarazzatissimo Fazio il giochino, un wc in miniatura con sciacquone e sturone.

"In milanese si direbbe ciàpamerd***a", chiosa la Littizzetto, mentre in studio ci si fatica a contenere. Basta schiacciare la leva dello scarico, far rotolare il dado e a seconda di quanto ci assegna la sorte premere lo sturone. Et voilà, se siamo fortunati uscirà proprio quello. "Salta la cacca e tu la devi prendere al volo", spiega entusiasta la Littizzetto. "Un gioco da fare solo quando ci si annoia - commentano Ficarra e Picone -. Sì, in caso di... bisognino".





