Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma a un passo dalle mani: "Vai a cag***", "Bugiarda"

Proseguono le liti tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip. Qui, nella giornata del 18 ottobre, le due si rendono protagoniste di uno screzio accesissimo. Il motivo? La showgirl non ha preso bene che la Roma parlasse con Pierpaolo Pretelli. Davanti al vetro che la separa dai due coinquilini del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, l'ex di Flavio Briatore si scaglia contro la nuova arrivata. “Vai a ca..are, ma chi sei tu? Chi sei tu? Manco ti conoscevo”, dichiara alterata la Gregoraci dalle parole di Selvaggia che l'ha definita una bugiarda. "Ogni tanto prendi una posizione Pierpaolo, sono 13 puntate che parlo solo io”, tuona poi contro l'ex velino di Striscia la Notizia. E ancora la Gregoraci: “Non ho più voglia. Anche lui si svegliasse, parlassero delle loro cose e non di me”. Ma lo sfogo non finisce qui, perché la showgirl calabrese punta il dito contro Pretelli, ribadendo che un uomo deve avere le "p***".

