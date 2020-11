Grande Fratello Vip, clamoroso ribaltone per Elisabetta Gregoraci: "Svanito tutto", dopo due mesi finisce malissimo

19 novembre 2020 a

Pierpaolo Pretelli ha corteggiato Elisabetta Gregoraci per due mesi interi al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’ex velino di Striscia la Notizia ultimamente è apparso frustrato dalla situazione e si è detto stanco di dover continuare a rincorrere la Gregoraci, con tutto quello che ne consegue poi a livello di gossip e di diverbi anche in puntata. “Quello che provavo e che speravo sta svanendo, sta andando via”, ha confessato Pretelli che poi ha aggiunto: “La cerco sempre meno, ci abbracciamo sempre meno perché ho decelerato”. Probabilmente venerdì Signorini affronterà nuovamente la questione, che è comunque lontana dall’essere conclusa: “Ho già seminato tanto - ha aggiunto Pretelli - so che mi vuole tanto bene però basta. Io ho dato, l’ho deciso in cuor mio una decina di giorni fa”. Come reagirà la Gregoraci quando scoprirà queste dichiarazioni?

