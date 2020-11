Striscia la Notizia infierisce su Andrea Iannone, demolito da Belen Rodriguez: "Prima ti ha strappato il cuore, poi..."

Francesco Fredella 20 novembre 2020 a

E ora Striscia la Notizia punta Andrea Iannone, l’ex di Belen Rodriguez ed ex campione di MotoGp. Valerio Staffelli - nella puntata del tg satirico trasmessa su Canale 5 giovedì 19 novembre - gli fa un’imboscata e lo becca all’improvviso per consegnargli il Tapiro d’Oro. Il pilota, lo ricordiamo, è stato condannato dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna a una squalifica di quattro anni per doping. Una vera batosta per il pilota, la cui carriera potrebbe terminare all’improvviso dopo questa sentenza. E così lo storico inviato di Striscia decide di incontrarlo. Staffelli stuzzica Iannone anche sulle vicende sentimentali, rispolverando la sua storia - ormai finita - con Belen Rodriguez. “Prima le ha strappano il cuore Belen poi la squalifica…”, dice Staffelli. L’atleta risponde con ironia: “Il cuore è un muscolo e bisogna tenerlo allenato”, risponde. La storia d’amore tra Belen e Iannone è stata sotto ai riflettori per mesi. Loro, lo ricordiamo, si sono conosciuti grazie a Jeremias Rodriguez (fratello di Belen), amico di Iannone. Poi un viaggio in Grecia è stato galletto. Alla fine il ritorno a Ibiza, quartier generale dei Rodriguez d’estate. Lì la loro storia d’amore ha preso il volo.

