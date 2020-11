Grande Fratello Vip, Dayane Mello: "Lo hai fatto con più uomini contemporaneamente?". Disastro in regia, cosa mandano in onda

20 novembre 2020 a

a

a

Le abitudini a letto di Dayane Mello mandano in tilt il Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'ingresso di Giacomo Urtis non è di certo passato inosservato e ha portato una ventata di novità all’interno della casa di Cinecittà. Per ora il chirurgo dei vip si è fatto notare per lo scompiglio creato tra gli autori a causa di una domanda molto esplicita posta alla bella Dayane. Durante il gioco obbligo o verità, Urtis le ha chiesto se ha mai avuto rapporti sessuali con più uomini contemporaneamente: la modella non ha fatto in tempo a rispondere che la regia ha subito censurato, evitando di mandare in onda la risposta. Che quindi rimarrà un segreto, anche se l’episodio ha fatto scalpore sui social, dove è diventato da subito molto chiacchierato. Inoltre la Mello, sempre all’interno del gioco, ha risposto ad una domanda sul tradimento: “Io sono una squilibrata. Ho scoperto un mio ex mentre erano a letto. Prima di svegliarli, sapevo chi c’era con lui, ho preso passaporti, gioielli, tutto quello che vedevo e li ho buttati nella fontana di sotto”.

"La voglio per il mio prossimo film". Proposta indecente a Giada De Blanck: chi la chiama al suo "cospetto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.