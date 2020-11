Striscia la Notizia su Silvio Berlusconi: "Chi ha licenziato per prendere Renato Schifani come consigliere politico"

21 novembre 2020 a

Per la seconda puntata consecutiva Striscia la Notizia ha aperto con un siparietto di Ficarra e Picone su Silvio Berlusconi, che è il tema politico più caldo degli ultimi due giorni. I due conduttori del tg satirico di Canale 5 hanno fatto ironia soprattutto su Renato Schifani che è stato nominato nuovo consigliere politico del Cav. “Questa è una notizia bomba, il ritorno di Schifani”, ha esordito Picone con Ficarra che ha aggiunto: “Non sapevo neanche se ne era andato”. “Ma è tornato alla grande perché Berlusconi lo ha nominato suo consigliere politico”, “allora ha licenziato Dudù?” È stato il botta e risposta tra Picone e Ficarra, con quest’ultimo che ha chiuso con la battuta sul cane preferito del presidente di Forza Italia, che in passato era stato descritto dal Cav come “intelligente e capisce molto più di certi politici”.

