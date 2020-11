Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: "Ma alla fine del programma?", la domanda imbarazzante fa calare il gelo in studio

Francesco Fredella 21 novembre 2020 a

Uniti più che mai. Più del solito. E appena Raimondo Todaro e Elisa Isoardi si esibiscono a Ballando con le stelle con la Rumba gli occhi del pubblico s’illuminano. Sale la temperatura. Sembra che sia scoppiato l’amore per davvero. Ormai c’è poco da nascondere. Ma andiamo per gradi. “L’anno più brutto della mia vita”, dice subito Todaro raccontando questo periodo difficilissimo - scandito dalla fine del suo matrimonio con Francesca Tocca. “Feeling e complicità: gli voglio bene. E’ qualcosa di straordinario. Si è riaccesa la luce dentro”, commenta la Isoardi quando parla di Todaro. Proprio questa frase ha tutto il sapore della rivelazione: Elisa è innamorata di Todaro? Adesso i fan tifano per loro, magari aspettando quel bacio che è nell’aria. Dopo l’esibizione arriva la stoccata di Mariotto: “Alla fine del programma andrete avanti?”. Gelo in studio.

