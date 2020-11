Domenica Live, Samantha De Grenet e il dramma del tumore: "Un pugno in faccia, perché avevo paura per mio figlio"

23 novembre 2020 a

Una lunga intervista, quella concessa da Samantha De Grenet a Domenica Live, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5 domenica 22 novembre. La De Grenet si racconta, in occasione dei suoi 50 anni, e rivela anche di aver superato un tumore al seno: "Due anni fa ho sentito una specie di sassolino al seno. Quell'anno non avevo fatto il consueto controllo di screening per un altro problema. Per sicurezza sono andata a fare una visita, ma ero tranquillissima e ho avuto questa notizia. Per me è stato come un pugno in faccia", ricorda. Grazie soprattutto alla sua famiglia, la showgirl è riuscita a superare la malattia: "Avevo paura di lasciare da solo mio figlio, ma quando l'ho rivisto quando mi sono operata è stato come tornare a vivere", ha sottolineato. Infine, una battuta anche sul coronavirus, da cui è recentemente guarita: "Non ho ancora recuperato gusto e olfatto, un giorno stavo bene e il giorno dopo ho iniziato ad avere sintomi. Per fortuna è passata", ha concluso Samantha De Grenet.

