Che tempo che fa, il 'pianto" di Fabio Fazio: "Io sono un massimo esperto", attacco ai vertici Rai?

23 novembre 2020 a

a

a

Si è tolto qualche sassolino dalla scarpa Fabio Fazio nell'ultima puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 1. Durante un'intervista a Sigfrido Ranucci di Report, il giornalista ha chiesto conto al volto della trasmissione delle voci sulla possibile chiusura del programma. "Non chiude, poi la motivazione addotta è risibile. Parlavano di carenza di ascolti, quando ci troviamo invece di fronte ad una stagione dal punto di vista degli ascolti addirittura clamorosa", ha dichiarato Ranucci. A quel punto è intervenuto Fazio, che ironicamente ha puntualizzato: "Gli ascolti si possono raccontare in tanti modi, io sono un massimo esperto". Un riferimento esplicito alle polemiche degli anni scorsi, soprattutto nel biennio in cui Che tempo che fa sbarcò in prima serata su Rai1.

Live-Non è la D'Urso, mettere sotto torchio Paolo Brosio paga: share, cifre pazzesche. Festa a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.