Striscia la Notizia, Laura Ravetto "corteggiata" da Giuseppe Conte: "Verrà con me", la poltronissima che ha intenzione di "offrirle"

24 novembre 2020 a

a

a

Laura Ravetto lascia Forza Italia e passa alla Lega. La decisione della deputata azzurra approda anche a Striscia la Notizia. Qui il tg satirico di Canale 5 dedica una canzone alla Ravetto. Una parodia del brano di Edoardo Bennato Il gatto e la volpe, nella quale spunta anche Giuseppe Conte. Il programma di Antonio Ricci mette in bocca al premier "La Ravetto verrà con me".

"Non rispondono". Striscia, quello che nessuno ha il coraggio di mostrare sulla Sicilia: Covid, video desolante

E ancora interviene Silvio Berlusconi: "Io non credo", ma il premier prosegue: "Sì, al posto di Lucia Azzolina, a fare la maestrina". Un video che prende in giro in transfughi della politica tanto che il conduttore Ficarra chiosa: "Tutti dicono che è una vergogna, ma poi accettano chi passa da un partito a un altro".

Guarda qui il video integrale di Striscia la notizia su Conte e Laura Ravetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.