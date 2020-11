Cartabianca, Pier Luigi Bersani e il Natale anti-Covid: "Se contiamo il bue e l'asinello, anche a Betlemme...". Battuta spiazzante

25 novembre 2020 a

"Come a Betlemme". Pier Luigi Bersani si affida alla Bibbia per spiegare agli italiani, in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Raitre, come sarà il Natale che ci aspetta. E lo smacchiatore di giaguari, noto per alcune sue immagini retoriche di rara efficacia (ricordate la mucca nel corridoio e le bambole da pettinare?) ne inventa un'altra per difendere la linea della tolleranza zero: "Sarà un Natale intimo. Anche nella capanna di Betlemme, se contiamo il bue e l’asinello, erano in quattro". Stando alle raccomandazioni del suo governo, uno dei tre Re Magi avrebbe dovuto aspettare il proprio turno fuori, visto che la raccomandazione del premier Giuseppe Conte, modello papà d'Italia, è la formula del "non più di 6". "La gente favoleggia di un Natale in libertà - conclude l'esponente di LeU -. Assurdo. Abbiamo 700 morti al giorno e gli ospedali pieni. Serve buon senso".

