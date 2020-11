Le Iene, Adriana Volpe nel panico davanti alle telecamere: le rapiscono il cagnolino in diretta

25 novembre 2020 a

Rapiscono il suo cagnolino e Adriana Volpe, comprensibilmente, dà di matto. Tutto davanti alle telecamere, sadiche, delle Iene. Lo scherzo ha rischiato di finire male. Tutto inizia alle terme, dove la Volpe si reca con l'amatissimo cagnolino per un weekend di relax. Qui però conosce l'attore dello show di Italia 1, che finge di innamorarsi del quattrozampe. Una vera e propria ossessione, tanto da offrire alla showgirl la bellezza di 70mila euro pur di averlo. La Volpe, sconcertata e spaventata, rifiuta: "Questo sta fuori, fatti aiutare".



Poi però l'uomo passa all'azione, rapendo la bestiola e scatenando la rabbia di Adriana. Solo l'intervento degli autori ha potuto evitare il peggio. Ma ad attendere la Volpe un altro momento di panico: invitata in studio da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, una volta davanti alle telecamere è stata accolta con un "C'è Giancarlo Magalli" che ha trasformato il suo viso in una maschera di terrore. Fortunatamente per lei, anche questo era uno scherzo.

