Affari Tuoi, voci clamorose sul fidanzato di Ileana: perché non è in studio

Oggi, sabato 21 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige. lei si chiama Nadia, viene da Bolzano e nella vita è un’ostetrica e consulente dell'allattamento.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Liguria. Si chiama Ileana, viene da Sanremo - ma è nata a Imperia - e nella vita è fa i piercing. Ha deciso di partecipare insieme alla mamma. Si chiama Graziella, viene da Imperia e nella vita si occupa di sistemi di gestione per una società autostradale. Insieme hanno giocato col pacco numero 5.