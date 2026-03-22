Il tifoso Sigfrido Ranucci arringa i fan del "No"

Tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Una vecchia citazione di orwelliana memoria che trova in Sigfrido Ranucci un ottimo interprete all’interno del mondo Rai. Eh sì, perché il conduttore di Report in questa campagna referendaria non si è risparmiato: dai palchi condivisi con Elly Schlein e Giuseppe Conte, fino alle ospitate in tanti eventi per il No.

E anche venerdì, nell’ultimo giorno utile prima del silenzio pre-voto, si è speso in prima persona prendendo parte alla maratona per il No organizzata a Bari. «Vedo un pericolo molto più grande. Il referendum sulla magistratura è un tassello di una parte molto più ampia che riguarda il nuovo ordine mondiale», ha detto il giornalista in videocollegamento. Disegno che, secondo Ranucci, prevede «l’eliminazione di tutti gli ostacoli che possano interferire con un esecutivo forte, che non vuole avere ostacoli nei magistrati scomodi e indipendenti, né nei giornalisti che svolgono il ruolo di cane da guardia della democrazia».

Tutto un discorso che, tra le altre cose, mira a pubblicizzare il suo nuovo libro. La scelta di spendersi contro la riforma però stride con la prassi che varie direzioni del servizio pubblico hanno deciso di adottare in queste settimane di confronto sulla legge Nordio: mantenere massimo equilibrio all’interno del dibattito.

Sia chiaro, nessuna imposizione, ma è cosa nota che i giornalisti Rai siano invitati a mantenere una certa sobrietà in queste situazioni così polarizzanti. Non a caso, molti colleghi di Ranucci hanno accettato di moderare eventi referendari solo in presenza di entrambe le campane. Non esattamente la stessa scelta del conduttore di Report... Ah, la vecchia, cara, TeleMeloni...